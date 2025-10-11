11 октября 2025

Минобороны Афганистана объявило о начале ответных ударов по Пакистану

Афганистан нанес ответные удары по Пакистану после ночных обстрелов
Министерство обороны Афганистана сообщило о начале ответных ударов по военным объектам на территории Пакистана. Операция стартовала после ночных обстрелов Кабула и провинции Пактика, произошедших в ночь на 11 октября. По данным ведомства, целью атак стали объекты, с которых ранее запускались беспилотники и нарушалось воздушное пространство Афганистана. Информация об этом опубликована на официальной странице министерства.

«Операции включают в себя нанесение ударов по объектам, которые использовались для запуска беспилотников на территорию Афганистана и нарушения воздушного пространства страны... Национальная армия Исламского Эмирата Афганистан нанесла удар по военным объектам по ту сторону границы, которые время от времени использовались для нападений на гражданских лиц и нарушения территориальной целостности Афганистана», — говорится в заявлении министерства обороны Афганистана в Х.

Вооруженные столкновения между силами Афганистана и Пакистана начались вдоль всей линии Дюранда после обстрелов Кабула и провинции Пактика. Ранее талибы атаковали пакистанские пограничные позиции и заняли ряд блокпостов, а афганские ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор. В результате боев были зафиксированы потери среди пакистанских военных.

