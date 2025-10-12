Грядет важное изменение в ЖКХ, способное кардинально изменить систему

Кошелев: управляющие компании будут отчитываться в ГИС ЖКХ по единой форме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Управляющие компании будут отчитываться по единой форме с первого квартала 2026 года
Управляющие компании будут отчитываться по единой форме с первого квартала 2026 года Фото:

С нового года в России управляющие компании будут обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности в ГИС ЖКХ по единой форме. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В сфере ЖКХ грядут важные изменения: для управляющих компаний утверждают единую форму отчетности перед собственниками», — приводят слова Кошелева РИА Новости. Он уточнил, что отчеты будут опубликованы в ГИС ЖКХ, начиная с первого квартала 2026 года.

По словам депутата, внедрение новой формы отчетности должно усилить контроль со стороны жильцов и повысить качество предоставления коммунальных услуг. Единая форма отчетности позволит стандартизировать подачу информации, что упростит сравнение работы разных управляющих компаний.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России будет изменен срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Крайний срок внесения платежей за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменение сроков обусловлено тем, что значительная часть граждан России получает заработную плату в период с 10 по 15 число.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С нового года в России управляющие компании будут обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности в ГИС ЖКХ по единой форме. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. «В сфере ЖКХ грядут важные изменения: для управляющих компаний утверждают единую форму отчетности перед собственниками», — приводят слова Кошелева РИА Новости. Он уточнил, что отчеты будут опубликованы в ГИС ЖКХ, начиная с первого квартала 2026 года. По словам депутата, внедрение новой формы отчетности должно усилить контроль со стороны жильцов и повысить качество предоставления коммунальных услуг. Единая форма отчетности позволит стандартизировать подачу информации, что упростит сравнение работы разных управляющих компаний. Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России будет изменен срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Крайний срок внесения платежей за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменение сроков обусловлено тем, что значительная часть граждан России получает заработную плату в период с 10 по 15 число.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...