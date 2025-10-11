11 октября 2025

Водитель-экспедитор из Челябинска отсудил у работодателя 800 тысяч после ДТП

Пострадавший в ДТП экспедитор до сих пор нуждается в консультациях медиков
Пострадавший в ДТП экспедитор до сих пор нуждается в консультациях медиков

В Челябинске пострадавший в ДТП водитель-экспедитор добился взыскания компенсации морального вреда. Ему выплатили 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокурор в защиту прав работника обратился в суд с иском о возмещении морального вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Инцидент произошел на территории Тюменской области. Водитель, выполняя служебное задание, попал в тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Автомобили загорелись. По данным ведомства, виновник ДТП, выехавший на встречную полосу, погиб на месте аварии.

Необходимость выплаты компенсации связана с тем, что пострадавший до сих пор нуждается в постоянных медицинских консультациях и обследованиях. Судебное решение вступило в законную силу. Как отметили в прокуратуре, денежные средства уже перечислены пострадавшему в полном объеме. 

Ранее в Челябинске по аналогичному иску прокуратуры суд обязал ООО «Челябинский городской электрический транспорт» выплатить миллион рублей компенсации морального вреда подростку, сбитому трамваем. Тогда водитель нарушила ПДД и должностную инструкцию, в результате чего ребенок получил тяжкий вред здоровью и до сих пор проходит реабилитацию.

