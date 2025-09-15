В Челябинской области школьница отсудила 150 тысяч рублей за падение с качелей

В Челябинской области индивидуальный предприниматель выплатит 150 тысяч рублей компенсации морального вреда 13-летней жительнице поселка Метлино. Такое решение принял Озерский городской суд после иска прокурора, поданного в интересах пострадавшей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«Установлено, что в сентябре 2024 года в поселке Метлино 13-летняя девочка, находясь на ремонтируемой неогороженной детской площадке, качалась на качелях, упала и получила перелом лодыжки. В защиту прав несовершеннолетней прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации причиненного морального вреда. Озерский городской суд взыскал с индивидуального предпринимателя 150 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
В ходе разбирательства выяснилось, что подрядчик не огородил строительную площадку и не предпринял необходимых мер для предотвращения несчастных случаев. Озерский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с предпринимателя компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.
Как URA.RU писало ранее, два миллиона рублей компенсации морального вреда присудили выплатить десятилетнему ребенку после его падения со второго этажа заброшенного здания. Такое решение принял Советский районный суд Челябинска, удовлетворив исковые требования прокуратуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!