11 октября 2025

Новогодняя елка и натяжной потолок пострадали в пожаре в челябинской квартире. Фото

В Челябинске предотвратили крупный пожар в многоэтажном доме на проспекте Победы
В Челябинске предотвратили крупный пожар в многоэтажном доме на проспекте Победы Фото:

Челябинские пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном жилом доме на проспекте Победы. Площадь возгорания составила пять квадратных метров, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Пострадали вещи жильцов, в том числе натяжной потолок и новогодняя елка. 

«Тревожный сигнал поступил с проспекта Победы. В квартире на 12 этаже загорелись вещи. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание на площади пять квадратных метров», — сообщило МЧС.

Судя по кадрам, сделанным после ликвидации пожара, у жильцов пострадали личные вещи. Расплавился натяжной потолок, накрыв собой новогоднюю елку. В результате происшествия никто из людей не пострадал. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 14 человек, включая троих детей, самостоятельно эвакуировались из опасной зоны. 

Ранее в Новосинеглазово Челябинской области пожарные тушили возгорание в многоэтажке, причиной которого стал робот-пылесос. Площадь составила 60 квадратных метров.

Пожар нанес материальный ущерб владельцам квартиры
Пожар нанес материальный ущерб владельцам квартиры
Фото:

