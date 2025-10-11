Челябинские пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном жилом доме на проспекте Победы. Площадь возгорания составила пять квадратных метров, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Пострадали вещи жильцов, в том числе натяжной потолок и новогодняя елка.
«Тревожный сигнал поступил с проспекта Победы. В квартире на 12 этаже загорелись вещи. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание на площади пять квадратных метров», — сообщило МЧС.
Судя по кадрам, сделанным после ликвидации пожара, у жильцов пострадали личные вещи. Расплавился натяжной потолок, накрыв собой новогоднюю елку. В результате происшествия никто из людей не пострадал. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 14 человек, включая троих детей, самостоятельно эвакуировались из опасной зоны.
Ранее в Новосинеглазово Челябинской области пожарные тушили возгорание в многоэтажке, причиной которого стал робот-пылесос. Площадь составила 60 квадратных метров.
