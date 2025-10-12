Бывший вице-премьер и министр финансов России, самый известный экономист РФ Алексей Кудрин отметил 65-летний юбилей. В честь праздника он поделился со СМИ видео из личного архива, где чиновник сыграл композицию группы The Beatles.
Эти кадры ранее не демонстрировались широкой публике. Они отражают не только ключевые этапы профессиональной деятельности Кудрина, но и его личные интересы. В частности, Кудрин сыграл песню «Oh! Darling» группы The Beatles на барабанах. Видео его игры публикует РИА Новости.
Кудрин начал свой путь в политике в администрации Санкт-Петербурга. Его карьера стартовала в команде тогдашнего мэра города Анатолия Собчака, где он работал совместно с такими впоследствии влиятельными фигурами, как Владимир Путин, Герман Греф, Анатолий Чубайс и Дмитрий Медведев.
В период работы Алексея Кудрина в Минфине РФ была погашена значительная часть внешнего долга страны. Кудрин также принимал активное участие в разработке налоговой реформы, которая обеспечила поступление в государственный бюджет дополнительных доходов от экспорта углеводородов. По его инициативе было введено трехлетнее бюджетное планирование, а также реализовано первое бюджетное правило.
Кудрин выступил инициатором создания Стабилизационного фонда Российской Федерации, который впоследствии был преобразован в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В настоящее время этот фонд выполняет функцию «буфера» для федерального бюджета: в периоды благоприятной экономической конъюнктуры его резервы пополняются, а в условиях кризиса средства фонда используются для исполнения всех обязательств бюджета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.