В Татарстане найдены тела двух человек с затонувшей на Каме моторной лодки

В Татарстане спасатели извлекли из воды тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины. Трагедия произошла у острова неподалеку от города Чистополь. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«В ходе поисков у острова вблизи города Чистополь с поверхности воды в метре от берега извлечены тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале министерства.
Спасатели отметили, что погибшие находились без спасательных жилетов. Поиски 45-летнего мужчины все еще ведутся.
В МЧС ранее информировали о происшествии, случившемся 11 октября. В акватории реки Кама, в непосредственной близости от города Чистополь, перевернулась моторная лодка, на борту которой находились пять человек. Двум женщинам удалось самостоятельно добраться до ближайшего острова. На протяжении всей ночи сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) активно проводили поисковые мероприятия на водной поверхности Камы, задействовав все необходимые ресурсы для выяснения местонахождения пропавших.
