В Кремле рассказали, как США влияют на политику Европы по Украине

Ушаков: США влияют на Европу в рамках украинского кризиса
США активно влияют на Европу, заявил Ушаков
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соединенные Штаты обладают и активно используют возможности для влияния на политику европейских стран в контексте украинского кризиса. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Американцы могут, конечно, влиять, они влияют», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что даже использование всего влияния Вашингтона не может легко преодолеть сложившуюся в европейских странах консолидированную негативную позицию в отношении России. По его оценке, эта сплоченная русофобская настроенность представляет собой значительное препятствие.

По словам помощника президента, хотя США и оказывают существенное воздействие на европейскую политику в отношении украинского кризиса, глубина антироссийских настроений в Европе остается серьезным вызовом. Такое явление невозможно быстро нивелировать даже с помощью американского влияния, заключил Ушаков

