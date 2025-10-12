Соединенные Штаты обладают и активно используют возможности для влияния на политику европейских стран в контексте украинского кризиса. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Американцы могут, конечно, влиять, они влияют», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что даже использование всего влияния Вашингтона не может легко преодолеть сложившуюся в европейских странах консолидированную негативную позицию в отношении России. По его оценке, эта сплоченная русофобская настроенность представляет собой значительное препятствие.
По словам помощника президента, хотя США и оказывают существенное воздействие на европейскую политику в отношении украинского кризиса, глубина антироссийских настроений в Европе остается серьезным вызовом. Такое явление невозможно быстро нивелировать даже с помощью американского влияния, заключил Ушаков
