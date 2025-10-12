Лукашенко посоветовал Трампу успокоиться на фоне поставок ракет Tomahawk Украине

Всем сейчас нужно успокоиться, заявил Лукашенко
Всем сейчас нужно успокоиться, заявил Лукашенко
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президенту США Дональду Трампу в вопросе о возможных поставках Украине американских ракет Tomahawk, нужно перейти к сдержанности и успокоиться. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться», — заявил Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что воспринимает заявления Трампа как часть специфической тактики политика в решении сложных вопросов. По словам Лукашенко, эта тактика включает в себя цикл ужесточения риторики и последующего отхода от крайних позиций, поэтому не стоит воспринимать угрозы буквально.

Белорусский лидер выразил уверенность, что до реального применения такого оружия дело не дойдет, поскольку современный мир многогранен и на любую угрозу находится противодействие. Он подчеркнул, что, по его мнению, американский президент отдает себе отчет в серьезности последствий эскалации и понимает необходимость недопущения подобного сценария.

Лукашенко заключил, что, зная характер Трампа, он ожидает благополучного разрешения ситуации. Таким образом, белорусский политик оценил текущие опасения относительно поставок ракет как избыточные и призвал относиться к ним более спокойно.

