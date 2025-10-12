Лукашенко посоветовал Трампу успокоиться на фоне поставок ракет Tomahawk Украине

Президенту США Дональду Трампу в вопросе о возможных поставках Украине американских ракет Tomahawk, нужно перейти к сдержанности и успокоиться. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться», — заявил Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что воспринимает заявления Трампа как часть специфической тактики политика в решении сложных вопросов. По словам Лукашенко, эта тактика включает в себя цикл ужесточения риторики и последующего отхода от крайних позиций, поэтому не стоит воспринимать угрозы буквально.
Белорусский лидер выразил уверенность, что до реального применения такого оружия дело не дойдет, поскольку современный мир многогранен и на любую угрозу находится противодействие. Он подчеркнул, что, по его мнению, американский президент отдает себе отчет в серьезности последствий эскалации и понимает необходимость недопущения подобного сценария.
Лукашенко заключил, что, зная характер Трампа, он ожидает благополучного разрешения ситуации. Таким образом, белорусский политик оценил текущие опасения относительно поставок ракет как избыточные и призвал относиться к ним более спокойно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.