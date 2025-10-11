Уголовное дело о срыве детской вакцинации в Березниках взято на контроль в СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отсутствия льготных вакцин для детей в больницах Березниковского округа Пермского края. Об этом сообщает информационный центр СКР.
«Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту нарушения прав жителей региона на качественное медицинское обслуживание. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления по региону Дениса Головкина предоставить подробный доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — передает telegram-канал ведомства.
Поводом для вмешательства центрального аппарата СК стали сообщения в СМИ о систематическом отсутствии в лечебных учреждениях Березниковского муниципального округа льготного препарата, необходимого для плановой вакцинации детей. Нарушение графика прививок создает угрозу здоровью несовершеннолетних, а родители вынуждены приобретать дорогостоящие лекарства за свой счет. Многочисленные обращения семей в профильные инстанции не привели к решению проблемы.
По данным регионального минздрава, поставка 18 тысяч доз вакцины в край ожидается до 1 ноября 2025 года. Всю партию распределят по медицинским учреждения региона в течение нескольких дней, а родителей пригласят для проведения иммунизации детей.
