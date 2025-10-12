Российская актриса Анастасия Толстая включена в базу «Миротворца»*

Российская актриса, режиссер и сценарист Анастасия Толстая была внесена в украинскую базу данных «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Ее обвиняют в «поддержке России» и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В базу Толстую внесли в 11 октября. Сайт «Миротворец» с 2014 года регулярно публикует персональные данные лиц, подозреваемых в покушении на суверенитет Украины.

В число фигурантов базы ранее уже входили российские и зарубежные политики, деятели культуры и журналисты. Их внесение в списки часто связано с посещением Крыма или Донбасса, а также с публичными заявлениями, которые расходятся с позицией украинских властей. Российские официальные лица неоднократно критиковали деятельность «Миротворца», называя публикацию личных данных нарушением прав человека.

На просторах сайта опубликованы также данные нескольких несовершеннолетних. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребовал от администрации украинского сайта «Миротворец»* удалить персональные данные детей. 

В 2019 году мониторинговая миссия ООН уже призывала к закрытию сайта, указывая на опасность публикации личных данных. На портале публикуются имена, даты рождения, адреса, номера телефонов и другая персональная информация.

*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ и заблокирован.

