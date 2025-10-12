Пакистан раскрыл потери после ночных боев с Афганистаном

В результате ночных столкновений на афгано-пакистанской границе погибло не менее 23 военнослужащих армии Пакистана. Об этом сообщает Межведомственная служба по связям с общественностью армии исламской республики (ISPR).
«Во время ночных перестрелок 23 военнослужащих Пакистана погибли», — говорится в сообщении ISPR. Еще 29 солдат получили ранения различной степени тяжести во время боестолкновений с афганскими военными и боевиками.
В заявлении военного ведомства утверждается, что в ходе ответных действий было нейтрализовано свыше 200 боевиков и связанных с ними террористических элементов. При этом подчеркивается, что реальное количество потерь среди нападавших может быть значительно выше.
Пакистанская сторона также заявила, что данный инцидент подтверждает их давнюю позицию о том, что афганские власти оказывают активное содействие террористическим группировкам. Ранее сообщалось о захвате пакистанскими военными 19 пограничных постов, которые использовались талибами для проведения атак.
