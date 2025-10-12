Пакистан раскрыл потери после ночных боев с Афганистаном

ВС Пакистана сообщили о гибели 23 военных на границе с Афганистаном
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия Пакистана отчиталась о последствиях ночных боев
Армия Пакистана отчиталась о последствиях ночных боев Фото:
новость из сюжета
Война Афганистана и Пакинстана

В результате ночных столкновений на афгано-пакистанской границе погибло не менее 23 военнослужащих армии Пакистана. Об этом сообщает Межведомственная служба по связям с общественностью армии исламской республики (ISPR).

«Во время ночных перестрелок 23 военнослужащих Пакистана погибли», — говорится в сообщении ISPR. Еще 29 солдат получили ранения различной степени тяжести во время боестолкновений с афганскими военными и боевиками.

В заявлении военного ведомства утверждается, что в ходе ответных действий было нейтрализовано свыше 200 боевиков и связанных с ними террористических элементов. При этом подчеркивается, что реальное количество потерь среди нападавших может быть значительно выше.

Пакистанская сторона также заявила, что данный инцидент подтверждает их давнюю позицию о том, что афганские власти оказывают активное содействие террористическим группировкам. Ранее сообщалось о захвате пакистанскими военными 19 пограничных постов, которые использовались талибами для проведения атак.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате ночных столкновений на афгано-пакистанской границе погибло не менее 23 военнослужащих армии Пакистана. Об этом сообщает Межведомственная служба по связям с общественностью армии исламской республики (ISPR). «Во время ночных перестрелок 23 военнослужащих Пакистана погибли», — говорится в сообщении ISPR. Еще 29 солдат получили ранения различной степени тяжести во время боестолкновений с афганскими военными и боевиками. В заявлении военного ведомства утверждается, что в ходе ответных действий было нейтрализовано свыше 200 боевиков и связанных с ними террористических элементов. При этом подчеркивается, что реальное количество потерь среди нападавших может быть значительно выше. Пакистанская сторона также заявила, что данный инцидент подтверждает их давнюю позицию о том, что афганские власти оказывают активное содействие террористическим группировкам. Ранее сообщалось о захвате пакистанскими военными 19 пограничных постов, которые использовались талибами для проведения атак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...