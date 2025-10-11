11 октября 2025

Названы дата и место прощания с пермским журналистом Вячеславом Дегтярниковым

Пермь простится с журналистом Вячеславом Дегтярниковым 14 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Близкие приглашают проводить его в последний путь
Близкие приглашают проводить его в последний путь Фото:

В понедельник, 14 октября, Пермь простится с известным журналистом и краеведом Вячеславом Дегтярниковым. Информацию о дате похорон подтвердили родственники журналиста, сообщившие о его кончине в минувшую субботу после продолжительной болезни.

«Прощание с Вячеславом состоится 14 октября в 12:00 в Крестовом храме Святителя Митрофана Воронежского (Комсомольский проспект, 6). Приглашаем всех, кто его знал и любил, прийти проводить его в последний путь», — написали родственники журналиста в своих социальных сетях.

Вячеслав Дегтярников оставил значительный след в медиасфере Пермского края. За свою карьеру он работал в газете «Местное время», на телеканалах «Рифей-Пермь» и «Урал-Информ ТВ», на «Авторадио». Он руководил радиостанцией «Эхо Перми», занимал должность редактора новостной службы в медиагруппе «Магма» и вел эфиры на радио Sputnik Пермь.

Коллеги запомнили его как автора многочисленных журналистских расследований и научно-популярных программ, посвященных истории Пермского края. Новость о его кончине стала большой потерей для журналистского сообщества Прикамья. Вячеславу было 57 лет. 

