В Пакистане раскрыли масштабные потери афганской армии

Пакистан сообщил о гибели 200 афганских солдат на границе
новость из сюжета
Война Афганистана и Пакинстана

Более 200 афганских военных ликвидировано  в ходе ночных боестолкновений на границе с Афганистаном. Об этом сообщили в пресс-службе армии Пакистана.

«На границе между Пакистаном и Афганистаном ликвидировано более 200 афганских военных», — передает сообщение пакистанской армии агентство Bloomberg. Там добавили, что пакистанские силы нанесли значительный ущерб инфраструктуре афганской армии, включая лагеря, штаб-квартиры и сети поддержки по всей протяженности границы. При этом собственные потери Пакистана оцениваются в 23 военнослужащих.

С афганской стороны поступили противоречивые сведения, согласно которым в результате ответной операции было уничтожено 58 пакистанских солдат. Кабул объяснил свои действия необходимостью ответить на неоднократные нарушения воздушного пространства и территории страны, также обвинив Исламабад в бомбардировках столицы и восточных регионов.

