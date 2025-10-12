В Пакистане раскрыли масштабные потери афганской армии

Более 200 афганских военных ликвидировано в ходе ночных боестолкновений на границе с Афганистаном. Об этом сообщили в пресс-службе армии Пакистана.
«На границе между Пакистаном и Афганистаном ликвидировано более 200 афганских военных», — передает сообщение пакистанской армии агентство Bloomberg. Там добавили, что пакистанские силы нанесли значительный ущерб инфраструктуре афганской армии, включая лагеря, штаб-квартиры и сети поддержки по всей протяженности границы. При этом собственные потери Пакистана оцениваются в 23 военнослужащих.
С афганской стороны поступили противоречивые сведения, согласно которым в результате ответной операции было уничтожено 58 пакистанских солдат. Кабул объяснил свои действия необходимостью ответить на неоднократные нарушения воздушного пространства и территории страны, также обвинив Исламабад в бомбардировках столицы и восточных регионов.
