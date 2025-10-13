Блиновская просит отсрочку наказания ради детей

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной на пять лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Это следует из материалов уголовного дела. Она просит предоставить ей отсрочку отбывания наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста.
«Осужденная Блиновская Елена Олеговна в апелляционной жалобе просит Московский городской суд применить ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания) и предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста», — говорится в материалах дела, передает ТАСС. Также отмечается, что Блиновская полностью раскаялась в содеянном и полагает, что дальнейшая изоляция отрицательно скажется на психологическом состоянии и воспитании ее четырех несовершеннолетних детей.
Кроме просьбы об отсрочке наказания, защита Блиновской требует изменить приговор Савеловского районного суда Москвы. Адвокаты настаивают на исключении из обвинения статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и двух эпизодов по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По данным агентства, до вступления приговора в законную силу Блиновская остается в одном из столичных СИЗО. На слушании она будет присутствовать по видеосвязи, однако при необходимости может быть доставлена в зал суда, если заранее подано соответствующее ходатайство.
