Начались ядерные учения НАТО в Нидерландах

В Нидерландах начались ежегодные учения стран НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Информация об этом появилась в СМИ.
«Они пройдут в районе Северного моря на северо-западе Европы и продлятся две недели», — пишет RT. В мероприятиях примут участие 2 тысячи военных и 71 самолет из 14 стран-участниц.
Североатлантический альянс рассматривает возможность проведения военных учений вблизи российской границы. Речь идет о маневрах на «более отдаленных и неохраняемых участках» границы. Союзники альянса также обсуждают «решительные ответные меры», включая размещение боевых беспилотников вдоль границы с Россией и смягчение ограничений для пилотов, патрулирующих восточный фланг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.