ВСУ ликвидировали наемника, который хотел сдаться в плен

Колумбийский наемник хотел сдаться в плен ВС РФ
Колумбийский наемник хотел сдаться в плен ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ ликвидировали наемника из Колумбии, который хотел сдаться в плен ВС РФ. Об этом сообщил стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Суматоха».

«Попадался, колумбиец был. Он показывал колумбийский флаг, он, наверное, „трехсотый“ (раненый — ред.) был, хотел сдаться, но его добил свой FPV?дрон. Они всегда своих добивают», — цитирует «Суматоху» РИА Новости. Он добавил, что иностранец хотел перестать сопротивляться, а затем сдаться в плен.

В сентябре стало известно, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на украинской стороне, использовали мобилизованных солдат ВСУ в качестве живого щита при штурме населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области. Как рассказывал разведчик ВС РФ, группы иностранных бойцов в основном действуют автономно и прибегают к тактике ночных высадок, активно используя тепловизоры для поиска российских позиций.

