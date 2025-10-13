Shot: группа туристов с детьми осталась в горах без снаряжения

В горах Краснодарского края восемь туристов с детьми остались без снаряжения. Два человека получили переохлаждение, информация об этом появилась в соцсетях.
«Восемь туристов с детьми застряли без снаряжения в горах Краснодарского края из-за поднявшейся реки. Несколько уже получили переохлаждение», — пишет telegram-канал SHOT. Группа туристов отправилась в поход 7 октября, он должен был продлиться до 12 октября. Чтобы посмотреть красоты Кубани, они выбрали следующий маршрут: пихтовая поляна, лагерь холодный и метеостанция «Джуга». Самый крупный населенный пункт из ближайших — Красная поляна в Сочи.
Туристы отправили снаряжение через реку Уруштен на лошадях, однако вода сильно поднялась из-за дождей. Из-за опасности переплавлять людей пришлось соорудить лагерь и звать спасателей. Сейчас туристы отрезаны от маршрута, среди них есть дети 10 и 13 лет. По данным канала, они ночуют в самодельном убежище, а два человека уже получили переохлаждение.
Тем временем в Краснодарском крае уже две недели ищут пропавшую в тайге семью Усольцевых. По имеющимся данным, семья отправилась в поход по таежной местности, планируя провести ночь в домике-куполе, расположенном на территории Минской петли. Активная фаза поисков уже завершилась, силовики сосредоточены в районе последнего зафиксированного сигнала телефона главы семейства. Как пишет портал 360.ru, есть версия, что исчезновение на самом деле инсценировали. Сторонники этой теории считают, что у главы семьи якобы могли быть какие-то проблемы с бизнесом, и он решил выйти из положения таким путем.
