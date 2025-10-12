В СК раскрыли подробности о поисках семьи Усольцевых

Альпинисты ищут красноярскую семью в районе последнего сигнала телефона
Альпинисты продолжают поиски
Альпинисты продолжают поиски Фото:
Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых сосредоточены в районе последнего зафиксированного сигнала телефона главы семейства. Об этом рассказали в региональном главке СК РФ.

«В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате, где зафиксирован сигнал телефона пропавшего мужчины», — говорится в сообщении telegram-канала СК. Сообщается, что к работам привлечены опытные альпинисты и спелеологи, которые обследуют сложную пересеченную местность, включая каменные россыпи и пещеры.

По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», активная фаза поисков завершена, и операции перешли в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями. Ранее картографам отряда удалось зафиксировать радиосигнал телефона Сергея Усольцева в 7 километрах от поселка Кутурчин, исходивший еще 28 сентября, когда семья начала маршрут в направлении горы Буратинка.

Отмечается, что пешие группы поисковиков работали в экстремальных условиях, передвигаясь по пояс в снегу и получая травмы. По факту исчезновения двух взрослых и пятилетней девочки возбуждено уголовное дело, а поисковые операции продолжаются в ранее не обследованной зоне.

