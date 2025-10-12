Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае приостановлены: что будет с ними дальше

Активная фаза массовых поисков семьи Усольцевых, пропавшей в лесах района Минской петли Красноярского края 28 сентября 2025 года, завершена, но операция продолжается в формате точечных заданий с участием только специалистов с альпинистской подготовкой, сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Продолжение поисковых работ намечено на период после схода снежного покрова, при условии стабильной обстановки и достаточного обеспечения ресурсами. Что будет дальше с семьей Усольцевых — в материале URA.RU.
Приостановка поисков
Из-за возрастающих рисков, ухудшения погоды и невозможности добраться до труднодоступных мест на поиск допускаются только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму, необходимым снаряжением («кошками») и навыками ночевки в горах — на отработку длительных задач, а также с легальным оружием — для обеспечения безопасности поисковиков. «Поиск не остановлен, он переходит в режим точечных задач», — сообщили представители волонтеров в своем telegram-канале. Параллельно продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения.
Переход к профессиональной фазе
Поисковые мероприятия и работа оперативного штаба прекращены, но дальнейшие действия по поиску семьи будут продолжены профессиональными спасателями в формате точечных заданий. «Мы бились, сколько могли... Все на пределе, в том числе и местные жители», — отметила старший направления «Внешние связи» «ЛизаАлерт» Красноярского края Галина Филиппова в беседе с aif.ru. Поиск усложняется снежным покровом, низкими температурами и сложным рельефом, включая каменные россыпи и пещеры. Сейчас обследуются пересеченные места в квадрате, где ранее фиксировался сигнал телефона пропавшего мужчины, с участием альпинистов и спелеологов.
Что известно о семье и обстоятельствах исчезновения
Семья Усольцевых — мужчина 1961 года рождения, женщина 1977 года рождения и их пятилетний ребенок — ушла в поход и не вернулась. По одной из версий следствия, мужчине могло стать плохо в тайге, а женщина и ребенок не смогли самостоятельно выбраться из леса. За время поисков пройдено более 4500 км, в них участвовали более 1550 человек из девяти регионов, включая Красноярский край, Иркутскую, Новосибирскую, Томскую, Рязанскую и Кемеровскую области, Москву, республики Хакасия и Алтай.
Масштаб операции и помощь местных жителей
«Палатки отапливали генераторы и теплопушки. Там тонны топлива сожжено. За 12 дней поиска в них приняли участие около 1,5 тыс. человек, и никто не остался голодным и замерзшим», — рассказала Филиппова. В красноярское отделение Российского Красного Креста обратились около 400 человек с обострениями хронических заболеваний и депрессией. Никто из поисковиков не получил травм, только машины пострадали от перегрузок: пропало несколько навигаторов, фонарей и раций.
Планы спасателей и волонтеров
Официального подтверждения о полной приостановке поисков в «ЛизаАлерт» нет, но депутат Алексей Кулеш в telegram-канале написал: «Сегодня поиски семьи Усольцевых будут прекращены. Они будут продолжены, как только сойдет снег, по возможности и силам. Продолжать поиски сейчас — рисковать здоровьем и жизнями поисковиков». Волонтеры 13 октября начнут разъезжаться по домам, так как у каждого семьи, дети и работа.
