12 октября 2025

В Сатке водитель улетел в кювет и погиб. Фото, видео

На месте работали сотрудники ГАИ
На месте работали сотрудники ГАИ Фото:

На участке трассы «Бирск-Тастуба-Сатка» в Саткинском районе вечером 12 октября водитель «ВАЗ 211440» улетел в кювет и погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

«Водитель, управляя автомобилем „ВАЗ 211440“, по предварительным данным, при движении на спуск выполняя маневр обгона (обгон запрещен), не справился с управлением, выехал на правую обочину, после чего совершил съезд в левый кювет, где опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области.

На месте работали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.

Водитель погиб, слетев с дороги в кювет
Водитель погиб, слетев с дороги в кювет
Фото:

