Россию атаковали более 100 дронов ВСУ, в Феодосии загорелась нефтебаза: карта ударов на 13 октября

Минувшей ночью, 13 октября, украинские беспилотники атаковали российские территории. Больше всего БПЛА уничтожено в небе над Крымом. Отмечается, что дрон нанес удар по нефтебазе в Феодосии. В результате возник пожар.
Кроме того, под атакой украинских беспилотников оказалась Ростовская область. Ранения получили два мирных жителя. В Белгородской области БПЛА атаковал многоквартирный дом.
Также ночью вводились ограничения в нескольких российских аэропортах. Подробнее об атаках украинских беспилотников по территориям РФ за 13 октября — в материале URA.RU.
Сколько дронов сбито за прошедшую ночь
Российские средства ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника. Из них 40 сбито в небе над Крымом. Над территорией Астраханской области уничтожено 26 дронов ВСУ, над Ростовской — 14, в Белгородской области и Республике Калмыкия — по одному. Также 19 БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря и два над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ в своей официальной сводке.
Крым: пожар на нефтебазе
В Феодосии после атаки дрона загорелась нефтебаза. Оперативные службы города незамедлительно прибыли на место для ликвидации последствий ЧП. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, пострадавших в результате происшествия нет.
Ростовская область: ранены мирные жители
В регионе украинский дрон упал на крышу одного из частных жилых домов в городе Белая Калитва. В результате чего двое человек получили осколочные ранения. По информации местных властей, силы ПВО успешно отразили последующую атаку со стороны украинской армии, уничтожив беспилотники на территории Аксайского, Белокалитвинского, Миллеровского, Чертковского и Обливского районов.
Жертв среди населения в этих районах не зафиксировано. В населенных пунктах Белая Калитва и хутор Полтава Чертковского района в результате произошедшего повреждены оконные стекла в ряде жилых домов. Об этом проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Белгородская область: удары по Шебекино
Прошедшей ночью атакам подвергся белгородский город Шебекино. Один из украинских дронов попал по многоквартирному жилому дому. У здания поврежден фасад, а также выбиты окна в двух квартирах.
Второй беспилотник ударил рядом с припаркованным автомобилем. Из-за чего машина загорелась. Пожар потушили сами жители. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано. Информация о последствиях атак с украинской стороны в настоящее время также уточняется. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Какие аэропорты временно не работали
Временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Волгограда, Астрахани (Нариманово), Краснодара (Пашковский) и Геленджика. Рано утром работа аэропортов возобновилась в штатном режиме, написал представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
