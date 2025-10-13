Массированная атака БПЛА на Ростовскую область, два человека ранены: что сейчас известно о ситуации в регионе

В Ростовской области два человека пострадали из-за атаки украинских БПЛА
Украинские БПЛА атаковали территории пяти районов Ростовской области
Украинские БПЛА атаковали территории пяти районов Ростовской области
В городе Белая Калитва Ростовской области на частный жилой дом упал украинский беспилотник. В результате происшествия пострадали два человека, в здании начался пожар. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Позже стало известно, что средства ПВО уничтожили несколько беспилотников в пяти районах области. В хуторе Полтава несколько домов оказались повреждены. В зданиях выбило окна. Что известно об атаке дронов ВСУ на Ростовскую область на данный момент — в материале URA.RU.

Атака на Белую Калитву

Обломки украинского БПЛА упали на частный жилой дом в городе Белая Калитва Ростовской области. В результате чего два человека получили ранения. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

«Два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом», — написал Слюсарь. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.

По его словам, инцидент случился около полуночи 13 октября. Обломки дрона ВСУ повредили крышу здания. После чего в доме возник пожар. В результате инцидента двое местных жителей получили ранения от осколков. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая оказала пострадавшим необходимую медицинскую помощь. На месте ЧП работали экстренные службы, а пожарные ликвидировал возгорание.

Под ударом оказались пять районов региона

Удары со стороны ВСУ продолжились и дальше. Позже выяснилось, что средства противовоздушной обороны успешно отразили еще одну атаку украинских беспилотников на территории пяти районов Ростовской области.

Согласно официальным данным, прилеты были зафиксированы в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах. Все БПЛА были нейтрализованы. Жертв и пострадавших удалось избежать, сообщил Слюсарь.

Глава региона также добавил, что на территории Белой Калитвы и хутора Полтава, расположенного в Чертковском районе, были выбиты оконные стекла в ряде жилых строений в ходе атаки. Точный ущерб, нанесенный украинской стороной, будет оцениваться уже утром.

