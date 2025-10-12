Национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль» в Челябинской области вошли в число наиболее посещаемых туристских объектов Урала. Как уточнили в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ), результаты подвели по итогам 2024 года.
«В 2024 году на Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области пришлось восемь миллионов гостей. Посмотреть здесь можно Невьянскую наклонную башню, Верхотурье, нацпарки „Таганай“ и „Зюраткуль“», — заявили в ОСИГ.
Также организация привела и другие популярные туробъекты. К ним отнесли уральские горы, свердловский перевал Дятлова и термальные источники Тюменской области. На Южном Урале ими стали набережная реки Миасс, Исторический музей и Кировка в Челябинске, Большие Айские притесы, термоисточники «Баден Баден», Ильменский заповедник и Каолиновый карьер.
Более подробные данные привел Росстат, на исследование которого сослались в ОСИГ. По сведениям госведомства, турпоток в Челябинскую область три года подряд оставался неизменным: по 1,8 млн человек. В регионе работает 559 гостиниц, глэмпингов и других средств коллективного размещения, которые приняли в 2024 году 1,5 млн человек.
В основном в область приезжали ради досуга (81,8%). Также — за лечением (11,9%), образованием (2%), шопингом (4%) и с религиозными целями (0,02%). С деловыми и профессиональными целями Южный Урал посетило 452,9 тысячи человек. Попробовать туристам предлагали варенье из кислицы, пирог с озерной рыбой озерник и уральский кисель.
