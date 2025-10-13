Геннадий Хазанов избавляется от недвижимости в России

Артист Геннадий Хазанов продал в России недвижимость на 706 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хазанов якобы оставил себе только одну квартиру
Хазанов якобы оставил себе только одну квартиру Фото:

Артист Геннадий Хазанов якобы продал в России недвижимость общей стоимостью более 700 миллионов рублей. Информация об этом появилась в соцсетях.

«79-летний народный артист избавился сразу от пяти объектов недвижимости в Москве и области, получив за сделки, по скромным подсчетам, около 706 миллионов рублей. Что входило в этот список:», — пишет SHOT. По данным канала, среди недвижимости были квартиры в столице на улицах Малая Молчановка, Спиридоновка и Серафимовича; квартира и кладовка в поселке Сосны. А также трехэтажный дом с постройками и земельным участком в селе Дубки. Как утверждает канал, в собственности Хазанов оставил квартиру площадью 39 квадратных метров на улице Люсиновской стоимостью примерно 21 миллион рублей.

В феврале прошлого года Хазанов заявлял, что не уезжал из России после начала спецоперации. «Я уезжаю, когда у меня каникулы, и возвращаюсь», — говорил он, отмечая, что не собирается уезжать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Артист Геннадий Хазанов якобы продал в России недвижимость общей стоимостью более 700 миллионов рублей. Информация об этом появилась в соцсетях. «79-летний народный артист избавился сразу от пяти объектов недвижимости в Москве и области, получив за сделки, по скромным подсчетам, около 706 миллионов рублей. Что входило в этот список:», — пишет SHOT. По данным канала, среди недвижимости были квартиры в столице на улицах Малая Молчановка, Спиридоновка и Серафимовича; квартира и кладовка в поселке Сосны. А также трехэтажный дом с постройками и земельным участком в селе Дубки. Как утверждает канал, в собственности Хазанов оставил квартиру площадью 39 квадратных метров на улице Люсиновской стоимостью примерно 21 миллион рублей. В феврале прошлого года Хазанов заявлял, что не уезжал из России после начала спецоперации. «Я уезжаю, когда у меня каникулы, и возвращаюсь», — говорил он, отмечая, что не собирается уезжать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...