12 октября 2025

В тюменском Ново-Патрушево на восемь дней перекроют дорогу. Схема

В Тюмени с 21 по 29 октября закроют проезд по Павла Шарова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проезд будет закрыт на 8 дней
Проезд будет закрыт на 8 дней Фото:

В Ново-Патрушево в период с 21 по 29 октября будет закрыт проезд по части улицы Павла Шарова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«С 21 по 29 октября на дороге по улице Павла Шарова в районе пересечения с улицей Константина Посьета будет закрыт проезд. Причина — производство работ», — сообщили в мэрии.

Объехать участок можно по улицам Константина Посьета, Александра Митинского, Звездной и Валентины Трофимовой. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени до 25 декабря ограничили движение на Дамбовской.

Проезд закроют вблизи пересечения улиц
Проезд закроют вблизи пересечения улиц
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ново-Патрушево в период с 21 по 29 октября будет закрыт проезд по части улицы Павла Шарова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «С 21 по 29 октября на дороге по улице Павла Шарова в районе пересечения с улицей Константина Посьета будет закрыт проезд. Причина — производство работ», — сообщили в мэрии. Объехать участок можно по улицам Константина Посьета, Александра Митинского, Звездной и Валентины Трофимовой. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени до 25 декабря ограничили движение на Дамбовской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...