Проезд будет закрыт на 8 дней
В Ново-Патрушево в период с 21 по 29 октября будет закрыт проезд по части улицы Павла Шарова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.
«С 21 по 29 октября на дороге по улице Павла Шарова в районе пересечения с улицей Константина Посьета будет закрыт проезд. Причина — производство работ», — сообщили в мэрии.
Объехать участок можно по улицам Константина Посьета, Александра Митинского, Звездной и Валентины Трофимовой. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени до 25 декабря ограничили движение на Дамбовской.
Проезд закроют вблизи пересечения улиц
