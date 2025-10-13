Туристов с детьми, застрявших в горах, эвакуировали на вертолете. Видео

Туристов направили в сочинскую больницу для проверки состояния их здоровья (архивное фото)
Туристов, застрявших без снаряжения в горах Краснодарского края, эвакуировали с помощью спасательного вертолета. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Туристов, застрявших без снаряжения в горах Краснодарского края, эвакуировали на вертолете», — сказано в сообщении. Его публикует Shot.

Вертолет МЧС совершил посадку в районе стоянки группы. Пострадавшие были эвакуированы на борт воздушного судна, после чего их доставили в сочинскую больницу для проведения медицинского осмотра. По предварительной информации, у нескольких человек зафиксированы признаки переохлаждения.

Ранее стало известно, что группа туристов, среди которых находились дети, оказалась изолирована в горной местности Краснодарского края. В составе группы восемь человек. 7 октября они отправились в пеший поход с целью изучения природных достопримечательностей и ландшафтов региона. Маршрут пролегал через Пихтовую поляну, лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга». В ходе путешествия туристы предприняли попытку переправить свое снаряжение и спальные принадлежности через реку Уруштен с помощью лошадей. Однако из-за сильных дождей водоем вышел из берегов, что сделало дальнейшее пересечение реки опасным для участников похода.

