Как стать наследником российского императора, не выезжая из Екатеринбурга

В Екатеринбурге на три часа можно почувствовать себя наследником императора Николая II или частью его свиты. Для этого достаточно отправиться в путешествие на специальном ретропоезде. Как это происходит — испытал журналист URA.RU в рамках рубрики «Проверено на себе».
Ретропоезд курсирует в вечернее время с 19:05 до 21:47 по пятницам из Екатеринбурга до станции Шувакиш и обратно. А также в субботу и в воскресенье утром с 9:40 до 15:55, захватывая по пути еще и Верхнюю Пышму. Билеты, традиционно, как принято это в путешествиях, лучше приобретать заранее, пока не раскупили. Разумеется, с собой необходимо иметь паспорт, который нужно предъявить проводнику, чтобы попасть в вагон.
Вечерний ретропоезд имеет четыре-пять составов. Основной, для пассажиров — эконом с десятью купе на 73 места, первого класса, вагон-ресторан и обзорный, который работает в летний период. На время путешествия наш бюджетный состав был полностью занят — все купе были выкуплены. Правда, не работал вагон-ресторан с разрекламированными уральскими шаньгами. Но соседям проводники носили горячие блюда, видимо, все было заказано заранее.
Отправляется поезд с девятого пути прямо от вокзала, поэтому найти состав очень просто. Да и выглядит он иначе. Пассажиров встречают радушные проводники в белых перчатках и форме начала XX века — императорской России. Они помогают гостям подняться в вагон, а также после спуститься на станциях. Они же заботятся о вас в пути.
Сам электровоз не совсем императорских времен, он 1963 года, произведенный в Чехословакии, но внутри все выполнено в нужной стилистике. В каждом купе класса эконом шесть мест. Расположиться пассажирам можно на диванчиках, верхнюю одежду повесить на крючки, настроить свет, подключить WI-FI и послушать аудиогид, который рассказывает о важности железной дороги, появлении ее в регионе, пути следования в 1917 году арестованного императора Николая II с семьей и персоналом из Тобольска (Тюменская область) в Екатеринбург, а также их последнего пути через Коптяки до Ганиной Ямы (где были найдены останки). В стоимость билета входит чай. Его проводники приносят в граненых стаканах на железных подстаканниках, на которых нанесен двуглавый орел. И чай, и сахар рафинад вы получаете в брендированных упаковках.
В вагоне класса эконом работает фото-купе. Там располагаются покои императора Николая II. Об этом говорят канделябры на столе, фотографии на стене (остановка на подходе к Екатеринбургу, на ней государь стоит в теплой шинели и фуражке около вагона). В зеркало двери купе встроена фото-будка. Уютно разместившись на диванчике около столика, надев представленную шляпку или ту самую фуражку арестованного императора, можно, правда, за определенную плату, сделать фотографию. Вам ее выдадут тут же, да еще и оформленную в паспарту (картонная рамка — прим. ред.).
Пока вы фотографируетесь или слушаете гида, смотрите на мелькающий вечерний город в огнях, попивая горячий чай, незаметно пролетает час. И вот вы уже на станции Шувакиш (Железнодорожный район).
Поезд приходит на деревянную платформу, где есть скамейки, колокол — ручной семафорный сигнал. Остановка длится чуть больше часа. За это время у вас есть возможность прогуляться по станции, где есть множество локаций для фотографии, даже горка для детей, зайти в гости к начальнику и даже им стать. В кабинете руководителя для этого все есть — форма, фуражка, интерьер. На столе разложены бумаги, перо, стоит старинный телефон. Пара минут на облачение и вот вы уже «отвечаете за движение составов». Делаем фото на телефон и шлем родственникам на долгую память. Также в кабинете начальника станции помощник может рассказать и показать, как работает система РЖД (причем, до сих пор). И все это происходит на фоне живой музыки.
На станции пассажиров ретропоезда встречают музыканты. Наш вечер украшала пианист. Под звуки вальса, либо мелодий из репертуара Александра Серова, гости могли облачиться в одежду белогвардейцев — теплые шинели и фуражки (найти их можно было в гардеробе) и пофотографироваться, купить облепиховый чай с мягкими баранками и ягодами и попить его из сысертского сервиза. Горячий напиток также можно взять с собой. Сотрудница буфета, облаченная в исторический костюм, все вам красиво запакует и выдаст.
От станции Шувакиш ретропоезд отходит в 21:15. На обратный путь — через Сортировку — у вас остается всего лишь полчаса. Это время как раз подходит для рефлексии, созерцания и осмысления пережитого. Прибывает ретропоезд на тот же девятый путь, возвращая вас, спустя почти три часа, в современность.
