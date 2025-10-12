12 октября 2025

В небе над Челябинском сразятся снежные и дождевые тучи

В Челябинской области погоду на неделю определит битва антициклона с циклоном
Синоптики предупредили о дожде. который перейдет в снегопад (архивное фото)
Синоптики предупредили о дожде. который перейдет в снегопад (архивное фото)

В небе Челябинской области на предстоящей неделе произойдет битва дождевого антициклона и снегового циклона. Победитель определит погоду к выходным дням, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Погоду в Челябинской области будут определять два обширных барических образования. Под влиянием антициклона ожидается пасмурная погода со слабыми осадками, а под влиянием циклона периодически будут идти осадки смешанной фазы, осадки будут меняться от снега к дождю и обратно», — уточнили метеорологи.

Синоптики пояснили, что на востоке области уходит антициклон с дождем. а с запада заходит циклон со снегом. На общую картину осадков повлияет также волна тепла из средней тропосферы и кратковременный теплый фронт. 

При этом результат битвы циклона и антициклона определит общую погоду к предстоящим выходным. Пока долговременные прогнозы дают два варианта развития событий.

Синоптики предупреждали о мокром снеге, который обрушится на регион к середине октября. После ненастья в области установится относительно теплая и сухая погода.

