Средняя зарплата в Екатеринбурге приблизилась к 100 тысячам рублей

Средняя зарплата в Екатеринбурге составила 97,5 тысячи рублей. Тем самым уральская столица вошла в двадцатку российских городов с самыми высокими зарплатами. Это следует из рейтинга «РИА Новости».
Рейтинг составляли из соотношения чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора за первое полугодие 2025 года. Екатеринбург занял 18 место среди 100 городов.
Помимо этого, еще шесть городов Уральского федерального округа вошли в топ-20. Так, рейтинг возглавил Новый Уренгой (167,6 тысячи рублей), Салехард (159,3 тысячи рублей) на втором месте, на шестом — Сургут (129,2 тысячи рублей), на 12-м — Ханты-Мансийск (122 тысяч рублей), на 14-м — Тюмень (97,6 тысячи рублей) и на 19-м — Нижневартовск (109,3 тысячи рублей).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!