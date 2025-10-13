Заявил Путину, что якобы невиновен во взятках: как продвигается дело экс-главного кадровика МО Кузнецова

Руководитель Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан 13 мая 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В середине сентября 2025 года стало известно, что дело генерал-лейтенанта может пополниться эпизодом получения взятки от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна.
В рамках расследования были проведены обыски как по месту жительства, так и на рабочем месте военного. Кузнецову грозит до 15 лет колонии. Сегодня стало известно, что Юрий Кузнецов написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем он якобы называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком». Последние подробности по расследованию дела экс-главного кадровика Минобороны — в материале URA.RU.
В отношении Кузнецова могут возбудить новое дело
Согласно информации правоохранителей, уголовное дело, возбужденное против генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может быть дополнено новым эпизодом, связанным с получением неправомерного вознаграждения. Предполагается, что взятка была получена от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна. Тот ранее был задержан по факту хищения финансовых средств, принадлежащих оборонному ведомству.
Так, по данным правоохранителей, целью данной транзакции было обеспечение получения подряда на проведение работ по реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища. Кроме того, в ходе реализации этого проекта были зафиксированы факты хищения денег. Правоохранительными органами осуществляется комплекс мероприятий по проверке всех обстоятельств предполагаемого факта взяточничества.
Дело экс-кадровика о взятках передали в прокуратуру
Следственными органами 8 октября 2025 года было завершено расследование уголовного дела Юрия Кузнецова. Материалы дела переданы в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения. Расследование касалось генерала и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Первый получил взятку на сумму свыше 80 млн рублей от бизнесмена за содействие в заключении госконтрактов.
Следствие установило, что Кузнецов получил от Мартиросяна взятку в виде земельного участка и здания, расположенных в Краснодарском крае. Передача имущества, общая стоимость которого превысила 80 миллионов рублей, была осуществлена в обмен на содействие заключению государственных контрактов.
У Юрия Кузнецова нашли дорогие серебряные погоны
В ходе обысков, проведенных у бывшего руководителя управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, следователи изъяли серебряные погоны, оцененные более чем в 180 тысяч рублей. Эти мероприятия были осуществлены в рамках расследования уголовного дела о получении взятки, по которому Кузнецов был задержан в мае 2024 года.
Как указывается в материалах следствия, на которые ссылается ТАСС, у Кузнецова были обнаружены и изъяты погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей. Кроме того, следователи отмечают, что у фигуранта найдена обширная коллекция монет, среди которых имеется сувенирная монета из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».
Обвиняемый сильно похудел в СИЗО
Юрий Кузнецов пожаловался на условия содержания в СИЗО. Он заявил, что якобы недоедает и сильно похудел. Мужчина также выразил недовольство, что следственные органы добиваются ареста активов на сумму около 500 миллионов рублей.
Адвокаты бывшего чиновника выражают серьезную обеспокоенность тем фактом, что изъятию подверглись практически все предметы быта и ценности, включая ювелирные украшения, которые, по словам защиты, представляют собой простые подвески стоимостью несколько сотен рублей. Кроме того, в перечень изъятого имущества вошли 55 золотых монет, преподнесенных супруге Кузнецова в качестве подарка на юбилей. Их совокупная стоимость превышает два миллиона рублей.
Экс-кадровик Минобороны пробудет в СИЗО до зимы
Московский военный суд принял решение о продлении ареста Кузнецова, которому предъявлено обвинение в получении взятки. Адвокат Алексей Першин сообщил, что срок содержания под стражей для генерала продлен до начала декабря.
