В Пермском крае резко вырос спрос на сотрудников, работающих с искусственным интеллектом

В Пермском крае с января по сентябрь 2025 года выросло количество вакансий, где необходимо уметь работать с искусственным интеллектом. Таких объявлений стало на 32% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, рассказали URA.RU в пресс-службе hh.ru.
«В Пермском крае за девять месяцев было опубликовано порядка 290 вакансий, где работодатели указывали требования или пожелания по владению ИИ-навыками. Это почти на треть (32%) больше, чем за аналогичный период 2024 года», — сказано в сообщении.
Также стало известно, от каких специалистов пермские компании чаще всего ожидают навыков работы с искусственным интеллектом. Такими умениями должны обладать менеджеры по маркетингу и интернет-маркетологи, инженеры по эксплуатации, менеджеры по продажам, художники и дизайнеры.
