В Польше двух россиян обвинили в работе на российскую разведку

Россияне якобы предоставляли разведке информацию о российских оппозиционных активистах в Польше, указано в материале
Россияне якобы предоставляли разведке информацию о российских оппозиционных активистах в Польше, указано в материале

Пару из России обвинили в работе на российскую разведку в Польше. Якобы они собирали информацию об оппозиционных активистах. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Игорю Р. и его жене Ирине Р. были предъявлены обвинения в предоставлении российской разведке информации о российских оппозиционных активистах, проживающих в Польше, а также о лицах и учреждениях, оказывающих им помощь», — указано в материале Reuters. Отмечается, что российская сторона отрицает обвинения.

Ранее произошел другой случай, связанный с обвинением в шпионаже, но на этот раз уже в сторону гражданина Польши. В сентябре на территории Беларуси был задержан поляк по подозрению в шпионаже. При нем были найдены секретные документы, связанные с учениями «Запад-2025». Задержан он был 4 сентября. Вместе с ним также были задержаны и граждане Беларуси.

