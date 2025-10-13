В свердловской музкомедии откроют новый сезон грандиозной премьерой — туда раскупили билеты. Фото

В Свердловской музкомедии 93-й сезон откроют постановкой «Женитьба гусара»
Первая премьера музыкальной комедии состоится 14 и 15 октября
Первая премьера музыкальной комедии состоится 14 и 15 октября

Новый 93-й сезон Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге начнется 14 октября с премьеры постановки «Женитьба гусара». Корреспондент URA.RU побывал на пресс-показе.

«У нас гусары — молодые ребята, мне нужно было обойти острые углы, уйти от гусарских усов, щегольства. Потому что на постановку придут молодые люди, и они могут узнать себя, они тоже могут быть влюблены и хотят счастья, но им это пока, например, не позволено. На этом и строится драматургия: любовь разгорается, и, преодолевая все препятствия, возлюбленные соединяются», — рассказал режиссер-постановщик Игорь Ладейщиков.

Спектакль наполнен множеством метафор. Например, один из главных героев, ростовщик Лоскутков, появляется на сцене из огромного сейфа. По замыслу режиссера-постановщика, сейф символизирует футляр, пространство, в котором живет человек. Это своеобразный кокон ростовщика, куда он собирает свои пожитки. 

Согласно данным с сайта театра, билеты на «Женитьбу гусара» раскупили до конца 2025 года. В начале 2026-го постановку можно будет увидеть 3 января — билеты туда еще есть, цены варьируются от 800 до 3500 рублей.

