Суд продлил домашний арест главреду Baza

Замоскворецкий суд Москвы продлил срок домашнего ареста главному редактору telegram-канала Baza Глебу Трифонову, проходящему по делу о взятках сотрудникам полиции. Об этом говорится в решении суда.
«Удовлетворить ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Трифонова Г. А. в виде домашнего ареста», — сказала судья. Передает ТАСС. Таким образом, журналист останется под домашним арестом до 20 декабря. Трифонов не возражал против продления меры пресечения, однако его защита подготовила ходатайство об изменении ареста на запрет определенных действий.
Главред Baza был задержан 24 июля вместе с продюсером канала Татьяной Лукьяновой. Оба были помещены под стражу по делу о даче взяток представителям правоохранительных органов. По данным защиты, речь идет о сумме, не превышающей 150 тысяч рублей. 18 сентября суд изменил меру пресечения Трифонову, отпустив его из СИЗО под домашний арест.
