Девочка выпала с балкона (архивное фото)
В Тюмени погибла школьница: девочка выпала с балкона. Об этом стало известно журналистам.
«В Тюмени с балкона выпала ученица одной из школ. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Тюменской области обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются», — пишет 72.ru.
Ранее URA.RU писало и о других смертельных происшествиях. Так, на стройке рабочий погиб после удара током, а на СВО ушел из жизни имам из Тобольского района.
