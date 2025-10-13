В Тюмени погибла школьница

Девочка выпала с балкона (архивное фото)
Девочка выпала с балкона (архивное фото) Фото:

В Тюмени погибла школьница: девочка выпала с балкона. Об этом стало известно журналистам.

«В Тюмени с балкона выпала ученица одной из школ. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Тюменской области обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются», — пишет 72.ru.

Ранее URA.RU писало и о других смертельных происшествиях. Так, на стройке рабочий погиб после удара током, а на СВО ушел из жизни имам из Тобольского района.

