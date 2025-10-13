Скандально задержанного блогера Щепихина* приговорили к 5 годам колонии

Скандально известный блогер Арег Щепихин (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
«С учетом позиции прокуратуры 40-летний блогер Арег Щепихин* приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Решение принято на основании обвинительного приговора по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 148 (оскорбление религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием сети Интернет), а также п. «а» ч. 2 ст. 282 (разжигание ненависти и вражды по национальному и языковому признакам с применением угрозы насилия).
Следствие установило, что в июне 2025 года Арег Щепихин изготовил и разместил на своей странице в социальной сети видеозаписи, в которых оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, высказывал дискриминационные требования к представителям определенных национальностей, а также призывал к совершению насильственных действий. Один из эпизодов произошел на Краснопресненской набережной, другой — рядом с башней «Империя» на Пресненской набережной Москвы.
Кроме основного наказания, суд лишил Щепихина права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Запрет действует два года шесть месяцев.
Ранее срок содержания блогера под стражей был продлен до января 2026 года. Щепихин признал свою вину по делу о разжигании ненависти в ходе заседания в Пресненском районном суде Москвы.
*Арег Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
