Скандально задержанный блогер Щепихин* признал вину в разжигании ненависти

Блогер Арег Щепихин (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) признал свою вину по делу о разжигании ненависти в ходе заседания в Пресненском районном суде Москвы. Как сообщили журналисты из зала суда, слушания по существу начались утром 8 сентября. Ранее срок содержания блогера под стражей был продлен до января 2026 года.
«Предъявленное обвинение понятно. Вину признаю», — приводит слова обвиняемого РИА Новости. Сторона обвинения вменяет Щепихину публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности через интернет и действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии.
В начале июня суд постановил взять под стражу блогера Арега Щепихина. Во время одного из судебных заседаний обвиняемый выразил глубокое раскаяние, а его адвокаты подчеркнули, что он сожалеет о случившемся и намерен публично извиниться перед гражданами России.
Щепихин подготовил и опубликовал 2 июля на своей личной странице в соцсети видеозапись интервью. В ходе этого интервью, как утверждается, он сознательно допустил высказывания, оскорбляющие религиозные святыни мусульман, чем задел чувства верующих, а также выдвинул дискриминационные требования к представителям определенных национальностей и вероисповедания о необходимости покинуть территорию страны.
Следствие также указывает, что возле башни «Империя» на Пресненской набережной Щепихин записал еще одно интервью, размещенное 3 июня. В этом материале, по мнению следствия, содержались призывы к враждебным и насильственным действиям против группы лиц, выделяемых по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, в тот же день на Ярославском вокзале блогер создал и опубликовал еще одну видеозапись, в которой обращался к интернет-аудитории с призывом убеждать власти страны в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенным группам по национальному и религиозному признаку, вплоть до совершения актов насилия.
*Арег Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.