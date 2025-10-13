Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре неловкой ситуации во время открывающей церемонии саммита по Газе в Египте. Дональд Трамп, глава США, долго не отпускал руку французского лидера при официальном фотографировании в Шарм-эш-Шейхе.
Трамп сжал руку Макрона так крепко, что тот несколько раз пытался ее освободить, однако сделать это ему удалось только после того, как Трамп сам разжал пальцы. «Макрон не смог „отвоевать“ свою руку у Трампа», — пишет РЕН.ТВ
Трамп прибыл в Египет на фоне реализации его плана в 72 часа по разрешению войны на Ближнем востоке. Для решения этой задачи была создана совместная международная группа с представителями Египта, Катара, США, Турции.
За участие в разрешении конфликта, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился наградить Трампа высшей государственной наградой страны — орденом Нила. Среди кавалеров этой награды в разное время были королева Великобритании Елизавета II, император Японии Акихито, бывший президент Южно-Африканской Республики Нельсон Мандела.
