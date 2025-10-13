России придется заставить Украину признать поражение

Россия вынуждена достигать цели спецоперации на поле боя на фоне дипломатического тупика. Об этом в интервью URA.RU заявил политолог, доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.
«Обе стороны действительно пытаются достичь целей не уступками и компромиссами за столом переговоров, а на поле боя, чтобы усилить переговорную позицию. У России есть преимущество, мы давим на позиции ВСУ, есть успехи, но этого еще недостаточно», — сказал Топорнин.
Без военной поддержки Киева успехи России на фронте были бы более явными, продолжил политолог. Если Штаты откажутся от помощи, Украине станет трудно гнуть свою линию, но пока этого не происходит, заключил собеседник URA.RU.
Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Они обсудили возможность поставок американских дальнобойных ракет «Томагавк» Украине.
