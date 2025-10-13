Трамп провел «хороший» разговор с Зеленским об оружии для Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о состоявшейся утром «хорошей» беседе с лидером Украины Владимиром Зеленским, в рамках которой стороны рассмотрели вопросы поставок вооружения Украине, в том числе возможность передачи ракет Tomahawk. Об этом Трамп заявил журналистам.
«Сегодня утром у нас прошел очень содержательный разговор с Зеленским. Мы детально обсудили, какие именно виды вооружения требуются Украине», — отметил Трамп в беседе с представителями СМИ.
Глава Белого дома также подтвердил, что украинская сторона выразила заинтересованность в получении американских ракет Tomahawk. По его словам, Киев рассчитывает на поставки ракет Tomahawk, и этот вопрос обсуждался во время беседы.
На днях президент США сообщил, что в целом определился с вопросом передачи Украине ракет Tomahawk. При этом он воздержался от разъяснения деталей своего заявления, подчеркнув, что выступает против дальнейшего обострения ситуации. Несмотря на то, что Tomahawk считается устаревшим вооружением, эти ракеты сохраняют значительную боевую мощь.
Согласно экспертным оценкам, значительная часть южных регионов России, включая Ставропольский край, Астраханскую область, Севастополь и Ростов-на-Дону, находится в пределах досягаемости крылатых ракет Tomahawk. Помимо южных территорий, под потенциальным ударом могут оказаться приграничные области, такие как Курская, Белгородская, Воронежская и Брянская. Зоны поражения также включает в себя Центральный федеральный округ (Московская область), а также крупные промышленные и культурные центры, такие как Нижний Новгород, Ярославль, Пенза, Самара, Казань и Санкт-Петербург.
