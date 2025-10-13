Родители пермских старшеклассников поддержали инициативу о пересдаче ЕГЭ

SuperJob: 77% пермяков поддержали идею пересдачи ЕГЭ по всем предметам
Пермяки хотят, чтобы у выпускников было право пересдать ЕГЭ
Большинство жителей Перми поддерживают законодательную инициативу о разрешении выпускникам пересдавать ЕГЭ по предметам по выбору в течение текущего года до окончания приемной кампании в вузах. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«77% экономически активных пермяков поддерживают инициативу о разрешении выпускникам пересдавать ЕГЭ по всем предметам по выбору в течение того же года,  против — 14%, 9% — затруднились с ответом. Поддержка варьируется в разных группах населения: женщины чаще мужчин одобряют инициативу (80% против 74%), а среди молодежи до 35 лет за пересдачу высказываются 86% респондентов. Среди родителей старшеклассников поддержка достигает 93%», — говорится в исследовании.

Среди педагогов старших классов идею пересдачи поддерживают 69% опрошенных учителей. Против высказались 20%, еще 11% затруднились с оценкой предложения. Как отмечают некоторые респонденты, существующая система ЕГЭ требует от учащихся систематической подготовки в течение всех лет обучения в школе.

Ранее в России уже предлагались меры по смягчению условий итоговой аттестации, например, девятиклассникам, не сдавшим ОГЭ, хотят разрешить поступать в колледжи. Эти инициативы направлены на расширение возможностей для выпускников и повышение доступности профессионального образования. В то же время, в Пермском крае обсуждается внедрение средневзвешенной системы оценивания в школах, что вызывает неоднозначную реакцию среди родителей и педагогов.

