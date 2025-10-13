Microsoft завершила поддержку Windows 10

Компания Microsoft с 14 октября официально прекращает поддержку Windows 10, включая обновления безопасности и техническое сопровождение. Компьютеры с этой ОС продолжат работу, но станут уязвимы для кибератак. Об этом говорится в сообщении компании.
«Microsoft с 14 октября 2025 года полностью прекращает поддержку операционной системы Windows 10. С этой даты пользователи перестанут получать обновления безопасности, исправления программного обеспечения и техническую поддержку компании», — передает РБК со ссылкой на данные компании.
Хотя Windows 10 продолжит функционировать на установленных устройствах, отсутствие регулярных обновлений создаст серьезные риски безопасности. Компьютеры станут более уязвимыми для вирусов, вредоносных программ и кибератак. Microsoft настоятельно рекомендует пользователям перейти на актуальную версию Windows 11 для обеспечения защиты данных и стабильной работы системы.
Ранее URA.RU рассказывало, что Microsoft подала в Роспатент более 10 заявок на регистрацию товарных знаков. В перечень заявленных брендов вошли Microsoft, Excel, Windows и Xbox. Кроме того, компания инициировала процесс регистрации таких знаков, как Bing, Azure, Visual Studio, Wasteland и State of Decay.
