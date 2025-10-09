Microsoft подал в Роспатент более 10 заявок на регистрацию товарных знаков

Корпорация Microsoft подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более десяти заявок на регистрацию новых товарных знаков. Об этом пишет ТАСС.
Согласно данным, размещенным в базе ведомства, 3 октября 2025 года компания «Майкрософт корпорейшн» из США подала заявки на регистрацию ряда товарных знаков. В перечень заявленных брендов вошли Microsoft, Excel, Windows и Xbox. Кроме того, компания инициировала процесс регистрации таких знаков, как Bing, Azure, Visual Studio, Wasteland и State of Decay.
По данным международной классификации товаров и услуг (МКТУ), основная часть товарных знаков регистрируется по двум основным классам — № 09 и 42, которые охватывают компьютерное программное обеспечение. Кроме того, ряд заявок подается в классах № 35 и 41, предусматривающих, соответственно, управление онлайн-платформами для торговли товарами и услугами, а также предоставление развлекательных сервисов, в частности, компьютерных онлайн-игр.
Ранее компания Chanel направила в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков: Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete. Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, соответствующие обращения поступили в сентябре 2025 года из Швейцарии. Все три товарных знака регистрируются по одному классу международной классификации товаров и услуг, охватывающему туалетную воду и парфюмерную продукцию. Заявка на регистрацию Chanel Comete была подана 5 сентября, Chanel Boy — 11 сентября, а Chanel Bois Des Iles — 19 сентября текущего года, передает 360.ru.
