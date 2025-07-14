Умер режиссер «Таежного романа» Александр Митта

На 93-м году жизни скончался выдающийся советский и российский режиссер, сценарист и актер, народный артист РФ Александр Митта. О его смерти сообщил сын Евгений.
«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал Евгений в своем telegram-канале. В последние недели Александр Митта находился в больнице. В конце июня в СМИ появлялась информация о резком ухудшении состояния здоровья мэтра, однако тогда его близкие опровергали эти сообщения.
Согласно информации SHOT, причиной смерти режиссера стал рак почки. В последнее время он проходил паллиативное лечение. На момент госпитализации народный артист находился без сознания. Медики диагностировали у него сопор — состояние выраженного угнетения сознания, сопровождающееся глубоким сном.
Александр Митта родился весной 1933 года. Его имя неразрывно связано с отечественным кинематографом. Среди самых известных работ режиссера — фильмы «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж» и «Таежный роман». За свою карьеру он был неоднократно отмечен премией ТЭФИ в различных номинациях.
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