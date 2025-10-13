13 октября 2025

На пожаре в Челябинске погибла пенсионерка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные ликвидировали возгорание в квартире
Пожарные ликвидировали возгорание в квартире Фото:

При пожаре в одной из квартир на улице Комарова в Челябинске погибла пенсионерка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Ранним утром сотрудники МЧС России работали на тушении комнаты в квартире на 9 этаже многоэтажки по улице Комарова. Огнеборцы обнаружили внутри квартиры женщину 1941 года рождения без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Еще одна женщина успела эвакуироваться из жилья. Ее направили к медикам на осмотр.

«Пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров. Причину ЧП предстоит установить сотрудникам отделения дознания», — отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При пожаре в одной из квартир на улице Комарова в Челябинске погибла пенсионерка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Ранним утром сотрудники МЧС России работали на тушении комнаты в квартире на 9 этаже многоэтажки по улице Комарова. Огнеборцы обнаружили внутри квартиры женщину 1941 года рождения без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Еще одна женщина успела эвакуироваться из жилья. Ее направили к медикам на осмотр. «Пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров. Причину ЧП предстоит установить сотрудникам отделения дознания», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...