На пожаре в Челябинске погибла пенсионерка

При пожаре в одной из квартир на улице Комарова в Челябинске погибла пенсионерка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Ранним утром сотрудники МЧС России работали на тушении комнаты в квартире на 9 этаже многоэтажки по улице Комарова. Огнеборцы обнаружили внутри квартиры женщину 1941 года рождения без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Еще одна женщина успела эвакуироваться из жилья. Ее направили к медикам на осмотр.
«Пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров. Причину ЧП предстоит установить сотрудникам отделения дознания», — отметили в ведомстве.
