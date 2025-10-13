13 октября 2025

В Пермском крае выбрали поставщика оборудования для центра развития БПЛА

Центр развития БПЛА за полмиллиарда оснастит оборудованием пермская компания
В Пермском крае для центра развития технологий беспилотных авиационных систем «Парма-БАС» определен поставщик роботизированного научно-производственного комплекса. Исполнителем работ выступит ООО «Роботех», предложившее реализовать проект за 572,9 млн рублей при максимальной стоимости контракта 575,9 млн рублей. Второе место в конкурсе заняло ООО «Герместрейд». 

«В состав комплекса должны входить роботизированные линии для изготовления электродвигателей и производства малоразмерных газотурбинных и импеллерных двигателей, автоматизированная линия поверхностного монтажа электронных компонентов для производства систем управления движителями, система удаленного мониторинга работы и компьютерная система оценки и контроля качества производимой продукции. Срок выполнения поставки и пусконаладочных работ — с момента заключения договора до 22 декабря 2025 года», — сказано в техзадании на портале госзакупок.

Деятельность научно-производственного центра «Парма-БАС» ориентирована на развитие отрасли беспилотных авиационных систем в Прикамье, а также на формирование новых направлений роста в данной сфере. Пермское ООО «Роботех» — на рынке с 2019 года. Компания является производителем промышленных многофункциональных роботов и трех моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности под брендом Robotech. Помимо этого, организация реализует проекты по автоматизации производства. 

