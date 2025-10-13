В Челябинске с 19 августа по 30 сентября 2025 года цены на квартиры в новостройках упали на 30%. В среднем новые квартиры подешевели до 158 618 рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в период с 19 августа по 30 сентября 2025 года квартиры в новостройках снизились в цене с 208 556 рублей до 158 618 рублей за квадратный метр. Небольшие новые квартиры в среднем стали стоить от 2 475 000 за объект», — сообщается на сайте Restate.
В Челябинске утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья для молодых семей на четвертый квартал 2025 года. Цена за квадрат в помещении достигла 93 326 рублей. Стоимость квадратного метра по сравнению в третьем кварталом выросла на три тысячи рублей.
