В Тюмени наказали гадалку, обещавшую женщине вернуть мужа за 500 тысяч рублей

Женщину признали виновной по статье «Мошенничество»
В Тюмени осудили гадалку, которая обещала женщине вернуть мужа и забрала за ритуал 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Подсудимая, завладев доверием потерпевшей, обманом убедила ее, что поможет вернуть мужа, но для проведения ритуала потребуются деньги. Потерпевшая поверила обвиняемой и передала ей в течение нескольких месяцев более 500 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.
Женщину признали виновной по статье «Мошенничество». Ей назначили три года условно, а также взыскали сумму ущерба.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!