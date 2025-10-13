13 октября 2025

В Тюмени наказали гадалку, обещавшую женщине вернуть мужа за 500 тысяч рублей

В Тюмени осудили гадалку, выманившую у жительницы 500 тысяч рублей за ритуал
Женщину признали виновной по статье «Мошенничество»
Женщину признали виновной по статье «Мошенничество» Фото:

В Тюмени осудили гадалку, которая обещала женщине вернуть мужа и забрала за ритуал 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

«Подсудимая, завладев доверием потерпевшей, обманом убедила ее, что поможет вернуть мужа, но для проведения ритуала потребуются деньги. Потерпевшая поверила обвиняемой и передала ей в течение нескольких месяцев более 500 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.

Женщину признали виновной по статье «Мошенничество». Ей назначили три года условно, а также взыскали сумму ущерба.

