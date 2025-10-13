13 октября 2025

В Екатеринбурге кипятком затопило целый двор. Фото

Двор начал уходить под воду с раннего утра (архивное фото)
Двор начал уходить под воду с раннего утра (архивное фото)

В Екатеринбурге утром 14 октября затопило кипятком один из дворов жилого комплекса «Светлый». Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Трубу прорвало возле пятого дома. Горячая вода стремительно заливает дороги и тротуары», — сказал собеседник. По его словам, из крана идет черная вода, а до этого около трех часов было отключено водоснабжение.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Водоканал». Там пояснили, что отвечают только за холодное водоснабжение, и посоветовали обратиться в другую организацию. Запрос отправлен товариществу собственников недвижимости «Светлый 5», ответ ожидается.



