В Екатеринбурге утром 14 октября затопило кипятком один из дворов жилого комплекса «Светлый». Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Трубу прорвало возле пятого дома. Горячая вода стремительно заливает дороги и тротуары», — сказал собеседник. По его словам, из крана идет черная вода, а до этого около трех часов было отключено водоснабжение.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Водоканал». Там пояснили, что отвечают только за холодное водоснабжение, и посоветовали обратиться в другую организацию. Запрос отправлен товариществу собственников недвижимости «Светлый 5», ответ ожидается.
